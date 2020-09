KLM schaalt niet verder op in Europa na nieuwe reisadviezen

Luchtvaartmaatschappij KLM zal het aantal vluchten naar Europese bestemmingen deze maand niet verder opvoeren. Aanvankelijk was de maatschappij van plan de capaciteit in september te verhogen, maar door aangepaste reisadviezen wegens oplopende coronabesmettingen gaat daar nu een streep door.

Amsterdam

Deze maand vliegt KLM binnen zijn Europese netwerk op 57 procent van de capaciteit van vorig jaar. Dat blijft in oktober ook zo en in november en december daalt dit naar verwachting tot 55 procent van de vliegcapaciteit van een jaar eerder. De luchtvaartmaatschappij wijt de gewijzigde plannen vooral aan quarantaineregels in het Verenigd Koninkrijk die de vraag naar tickets drukken. Voor veel reizigers die naar Groot-Brittannië reizen geldt de verplichting om na aankomst veertien dagen in isolatie te gaan. KLM voelt daarnaast de vele ‘oranje’ reisadviezen, bijvoorbeeld voor Spanje en delen van Frankrijk. Binnen het intercontinentale netwerk van KLM verwacht de luchtvaartmaatschappij de komende maanden wel meer passagiersvluchten uit te voeren. <

toezicht

Het kabinet stelt Jeroen Kremers aan als zogenoemde state agent bij KLM. Hij gaat erop toezien dat de luchtvaartmaatschappij zich houdt aan de afspraken die gemaakt zijn over de steun die de overheid verstrekt in verband met de coronacrisis. Dat meldt minister Wopke Hoekstra (Financiën) aan de Tweede Kamer. Kremers bekleedde functies bij onder meer ABN Amro, NIBC en Robeco, maar ook bij de Nederlandse Spoorwegen.