Presentator Arie Boomsma over nieuwe podcast Goed Werk van EO en ND: ‘Neem tijd om over je roeping na te denken’

Amsterdam

Arie Boomsma (46) was meteen enthousiast toen hij over het project Goed Werk hoorde, een initiatief van de EO, het Nederlands Dagblad en NPO Radio 1. ‘Als ik iets doe voor televisie, of een podcast, moet het iets zijn wat mij erg aanspreekt. Ik denk dat dit project enorm van deze tijd is. De coronacrisis, die allerlei structuren en ritmes doorbrak, heeft mensen stilgezet bij vragen als: ‘Waarom doe ik wat ik doe? Welke waarde zit er in mijn werk?’ Daarnaast zijn dat ook voor mij belangrijke vragen, omdat ik sinds een paar jaar mijn eigen onderneming leid, sportschool Vondelgym, waar inmiddels 140 mensen werken. Voor hen wil ik een fijne, uitdagende werkgever zijn. Dat ik in de podcast met specialisten over rel..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .