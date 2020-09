Youtube wil gebruikers om identificatie vragen om leeftijd te bepalen

Amersfoort

Youtube heeft dat woensdag bekendgemaakt. Het bedrijf komt met de maatregel zodat het voldoet aan Europese Wetgeving, met name de Richtlijn Audiovisuele Media Diensten (AVMD). De richtlijn is in 2018 opgesteld door de Europese Commissie om minderjarigen online te beschermen tegen schadelijke beelden. De komende maanden wil Youtube de nieuwe leeftijdsverificatie invoeren.

‘Als onze systemen niet kunnen vaststellen dat een kijker achttien jaar of ouder is, zullen we hun vragen om een geldig identiteitsbewijs of een creditcard om hun leeftijd te verifiëren. We hebben ons proces voor leeftijdsverificatie ontwikkeld in overeenstemming met de privacy- en beveiligingsprincipes van Google’, zegt de videodienst in een blogpost. De manier..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .