Herstel op Damrak daags na forse klap

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een duidelijke winst gesloten, waarmee een deel van het forse verlies van een dag eerder werd goedgemaakt. Evenals beursgraadmeters elders in Europa kreeg de AEX maandag een fikse klap, tegen een achtergrond van oplopende besmettingsaantallen met corona en de vrees voor nieuwe lockdownmaatregelen.

Amsterdam

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,9 procent hoger op 540,78 punten, na een verlies van 2,7 procent in de vorige sessie. De MidKap sloot nagenoeg vlak op 797,95 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen wonnen tot 0,8 procent, Parijs verloor 0,4 procent. Van de hoofdfondsen was vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield de sterkste stijger met een plus van 5,2 procent, na dagen van flinke verliezen op de beurs. Biotechnoloog Galapagos sloot de rij met een verlies van 2,1 procent.

De schrik rond alle onthullingen over dubieuze transacties door grote banken, bekend onder de naam FinCEN-files, leek door beleggers grotendeels te zijn ingeprijsd. ING eindigde vrijwel vlak. Een dag eerder verloor de financieel dienstverlener nog 9 procent.