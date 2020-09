Shell wil fors bezuinigen op olie- en gaswinning

Amsterdam

Bevestigen doet het bedrijf niets, maar de verslaggever van Reuters is goed ingevoerd bij Shell. Uit de mond van een anonieme Shell-manager tekent hij op: ‘We hadden een uitstekend businessmodel, maar past het ook voor de toekomst?’ Het bezuinigingsplan zou nog dit jaar openbaar gemaakt worden, schrijft Reuters.

Als dat inderdaad zo uitpakt als Reuters beschrijft, zou dat kunnen betekenen dat Shell zich toch gaat afwenden van olie en gas, en meer vaart zet om te investeren in hernieuwbare brandstof en in elektriciteit. Het is onwaarschijnlijk dat het bedrijf, een van de grootste olieconcerns in de wereld, plotseling het groene licht heeft gezien. Veel waarschijnlijker is dat Shell constateert dat de prijs van olie en gas permanen..

