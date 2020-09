Flinke koersverliezen op beurzen

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag met forse koersverliezen de handelsdag uitgegaan. Naast een nieuwe witwaszaak in de bankensector zorgde het oplopende aantal coronabesmettingen in veel Europese landen voor een negatieve stemming bij beleggers, met vooral stevige minnen in de luchtvaartindustrie. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 2,7 procent lager op 536,01 punten. De MidKap verloor 2,7 procent tot 797,79 punten. Londen, Parijs en Frankfurt zakten tot 4,4 procent.

Amsterdam

ING was hekkensluiter in de AEX met een verlies van 9,3 procent. Uit Amerikaanse staatsgeheime documenten en meldingen van verdachte transacties blijkt dat twee obscure Nederlandse vennootschappen, die bankierden bij de Poolse ING-dochter ING Bank Slaski, de sleutelspelers zijn in de kapitaalvlucht uit Rusland naar het Westen. ING verklaarde de klantrelatie met een van de partijen al in 2018 te hebben beëindigd en bezig te zijn afscheid te nemen van de andere partij. Concurrent ABN Amro zakte 6,8 procent.

In Londen was een negatieve hoofdrol weggelegd voor HSBC en Standard Chartered, met koersverliezen tot 5,8 procent.