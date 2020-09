ING opnieuw genoemd in een witwasschandaal

Amsterdam

Alweer ING? Wat is er precies aan de hand?

Het is de derde keer in twee jaar tijd dat ING in de schijnwerpers staat vanwege falende witwascontroles. Eerst was er de recordschikking van 775 miljoen euro die de bank in Nederland moest betalen. In 2019 was het raak in Italië – ING is actief in meer dan veertig landen. Dat leverde ING behalve een boete ook een tijdelijk verbod op om nieuwe klanten aan te nemen. En nu lijkt er dus iets grondig te zijn misgegaan bij de Poolse tak.

Deze ING Bank Slaski zou door twee klanten, de firma’s Schildershoven Finance uit Nieuwegein en het Amsterdamse Tristane Capital, gebruikt zijn als onderdeeltje in een soort gigantische witwasmachine: vuile Russische roebels erin, schone dolla..

