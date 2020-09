Willem Ferwerda maakte niet direct een vreugdedansje toen dagblad Trouw hem in 2016 uitriep tot duurzaamste Nederlander. ‘Het kwam te vroeg’, zegt hij. ‘We hebben een complex verhaal. Ik was er drie jaar na de start nog niet klaar voor om dat goed te vertellen.’

Er is volgens Willem Ferwerda ten minste twintig jaar nodig om een gedegradeerd landschap nieuw leven in te blazen.

Amsterdam

Ferwerda, restaurateur van landschappen, man van de lange adem en grote getallen. Iemand die pas enthousiast wordt van gebieden als ze groter dan 100.000 hectare zijn, en dan alleen als hij minimaal twintig jaar krijgt voor het herstel. Nu, zeven jaar nadat hij Commonland heeft opgericht, ziet Ferwerda (61) de eerste resultaten.

Zijn idee voor landschapsherstel begon zich te vormen toen hij na zijn studietijd voor SNP Natuurreizen wandelroutes uitzette in onder meer Spanje en Colombia. Hij werd natuurbeschermer en later directeur van de Nederlandse tak van de International Union for Conservation of Nature (IUCN). Overal zag hij hoe landschappen op dezelfde manier te gronde gingen. ‘Dan beschermden we in Latijns-Amerika duiz..

