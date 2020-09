Oorlog in de Aldi-familie om fortuin van oprichter

Een Duitse familietwist om geld, veel geld, speelt zich af in de familie Albrecht, van supermarktketen Aldi (de naam is een afkorting van Albrecht-Diskont).

Essen

Nicolay Albrecht is de kleinzoon van Aldi-oprichter Theo Albrecht. Hij beschuldigt zijn moeder, zijn drie zussen – met twee van hen vormt Nicolay een drieling – en hun advocaat ervan, onrechtmatig geld te hebben onttrokken aan de ­erfenis van zijn overleden vader. Het zou gaan om een jaarlijks bedrag van 25 miljoen euro. De aanklacht van ­Nicolay ligt bij de rechtbank van Kiel.

Sinds Berthold Albrecht, de vader van Nicolay, in 2012 overleed, is het bal in deze tak van de familie. Berthold bracht zijn erfenis onder in stichtingen, om die buiten het directe bereik van zijn vrouw Babette en kinderen te houden. Alleen Nicolay nam geen plaats in de besturen van de stichtingen.

Zijn moeder en zussen ­lieten zich volg..

