Supermarktketen Deen deelt coronabonus uit

Helmond Sport wordt niet alleen door corona onderuitgehaald. ‘Misschien moeten we terug naar de amateurs’

Clubs in het betaald voetbal zien zichzelf ook graag als onderneming. Maar hoe is het dan als je Helmond Sport bent, onder in de eerste divisie speelt, en de coronacrisis moet zien te overleven? ‘Er moet iets gebeuren.’