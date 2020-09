Lager slot voor beurs Amsterdam

Amsterdam

De aandelenbeurs in Amsterdam sloot donderdag in het rood. Ook elders in Europa waren minnen te zien. Beleggers verwerkten de rentebesluiten van de Amerikaanse Federal Reserve, de Bank of Japan en de Bank of England. De grote centrale banken hielden het monetaire beleid ongewijzigd, waarbij de Fed verklaarde dat de rente in de Verenigde Staten nog jaren laag zal blijven. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,1 procent lager. De MidKap daalde licht. Londen, Frankfurt en Parijs zakten tot 0,7 procent. Unibail-Rodamco-Westfield was hekkensluiter in de AEX met een verlies van 10 procent. Het winkelvastgoedfonds wil zijn financiële positie versterken en geeft voor 3,5 miljard euro aan aandelen uit. Ook wil de onderneming bezittingen ter waarde van zo'n 4 miljard euro afstoten en worden het dividend en de investeringen teruggeschroefd. Alle besparingen dienen om de schuldenlast terug te brengen. Staalconcern ArcelorMittal profiteerde van een adviesverhoging door Bank of America en ging op kop bij de hoofdfondsen op het Damrak: plus 3,2 procent. In de MidKap was bodemonderzoeker Fugro de sterkste stijger: plus van 3,3 procent.