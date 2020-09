Wisselend beeld op Europese beurzen

Amsterdam

De Europese aandelenbeurzen hebben woensdag een wisselend beeld laten zien. De Amsterdamse beurs pakte wel winst op een dag waarop beleggers het rustig aan deden na de winstbeurt een dag eerder. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,5 procent hoger op 558,43 punten. De MidKap won 1 procent tot 825,42 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,3 procent. De Londense FTSE ging 0,4 procent omlaag. Chemicaliëndistributeur IMCD was met een winst van 9,2 procent de grootste stijger in de hoofdindex op het Damrak. Het bedrijf neemt zijn Indiase branchegenoot Signet over. De aankoopsom werd niet gegeven. Het bedrijf kondigde wel aan 400 miljoen euro te hebben opgehaald met de verkoop van nieuwe aandelen. Betalingsverwerker Adyen steeg 3 procent na een deal met gezondheidszorg-IT-bedrijf Modernizing Medicine. Hekkensluiter in de AEX was supermarktconcern Ahold Delhaize met een min van 1 procent. In de MidKap stond vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties bovenaan met een plus van 6,4 procent. Fitnesscentrumuitbater Basic-Fit sloot de rij met een min van 1,3 procent.