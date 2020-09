Vaders Shell-geld groen maken

Haar vader werkte dertig jaar als logistiek manager voor Shell in olielanden over de hele wereld, waar zij naar de beste privéscholen ging. Chemisch ingenieur John Hesse gaf zijn dochter ook een pakket aandelen van Shell en andere bedrijven ter waarde van 150.000 euro. Eenmaal volwassen gooide Eline Hesse het roer radicaal om. Ze verhuisde naar een woongroep in Nieuwegein en ging aan de slag als klimaatactivist. Haar gekozen vorm van activisme: het oliegeld van haar ouders – dat aandelenpakket – een nieuwe, duurzame bestemming geven.

Eline Hesse in de moestuin in haar woonplaats. Ze is een dochter van een Shellbestuurder en heeft aandelen in dat bedrijf, maar wil die gaan beleggen.

Nieuwegein

Hesse (29) staat symbool voor de worsteling van een jonge generatie, die een succesverhaal van hun ouders erft waar ze zichzelf niet in kunnen vinden. Ze maakte een documentaire, Petrol Dollars for a Different Engine, die in december 2019 in première ging in debatcentrum De Balie. Ze raakte een snaar en trekt nu langs NextGen-beleggingsclubjes van kinderen uit vermogende families. ‘Die krijgen dan alvast een ton mee van hun ouders, zodat ze kunnen oefenen voor het overnemen van het familiekapitaal.’

U bent heel publiekelijk van koers veranderd. Wat voor reacties kreeg u?

Kon u wel het gesprek over klimaatverandering aangaan?

‘Jawel. Bij veel Shell-mensen neemt het morele besef over klimaatverandering toe. ..

