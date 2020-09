Nieuw plan van EU om CO2 met 55 procent te verlagen

Ursula von der Leyen zal vandaag voorstellen om de CO 2 -uitstoot in Europa voor 2030 met 55 procent te verlagen. Dat gaat de EU-lidstaten een hoop extra geld kosten, maar de economische groei zal er niet onder lijden, becijfert een effectenstudie van de Commissie.

Brussel

De EU-landen moeten jaarlijks 350 miljard euro extra investeren, wil de Unie in 2030 de uitstoot van het broeikasgas CO 2 met 55 procent terugdringen. Het geld is nodig voor de opwekking van meer duurzame energie, de ontwikkeling van schonere auto’s en maatregelen voor energiebesparing.

Voorzitter Ursula von der Leyen zal vandaag in haar eerste ‘Staat van de Unie’ – de Brusselse Troonrede – voorstellen dat de CO 2 -uitstoot in 2030 minimaal 55 procent lager moet zijn dan in 1990. Anders is het doel van klimaatneutraliteit in 2050 – netto geen CO 2 -uitstoot – niet haalbaar. Tot nog toe stond het doel op 40 procent minder CO 2 -emissies in 2030.

De Commissie heeft lang geaarzeld over de 2030-doelste..

