Positieve handelsdag op beurzen

Amsterdam

De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag met winsten gesloten, geholpen door sterke macro-economische cijfers uit China en een onverwachte stijging van het Duitse beleggersvertrouwen. Op het Damrak waren onder meer vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties, maritiem oliedienstverlener SBM Offshore en biotechnoloog Kiadis Pharma duidelijke winnaars. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,6 procent hoger op 555,95 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 816,96 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1,3 procent. De kopgroep in de AEX werd gevormd door biotechnologiebedrijf Galapagos en olie- en gasconcern Shell met plussen tot 1,5 procent. Grootste daler in de hoofdindex was ABN Amro met een min van 2,8 procent. Kredietbeoordelaar Fitch verlaagde zijn oordeel over de kredietwaardigheid van de bank. In de MidKap was Eurocommercial Properties de grootste stijger met een plus van 6,8 procent dankzij een adviesverhoging door JPMorgan. SBM Offshore volgde met een winst van 5 procent, na nieuws over contractonderhandelingen met Petrobras. Kiadis Pharma (plus 10,7 procent) zette de opmars voort.