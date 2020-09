Kleine plus voor beurs Amsterdam

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag licht hoger gesloten, terwijl elders in Europa een wisselend beeld was te zien. Beleggers verwerkten onder meer grote overnamedeals in de chipindustrie en biotechsector. Verder werd vooral uitgekeken naar de beleidsvergaderingen van de centrale banken van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Japan, die later deze week worden gehouden.

Amsterdam

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,1 procent hoger op 552,44 punten. De MidKap zakte licht tot 810,75 punten. De beurs in Parijs klom 0,4 procent, maar Frankfurt en Londen lieten kleine minnen optekenen. Het Japanse technologieconcern SoftBank verkoopt de Britse chipontwerper ARM Holdings voor 40 miljard dollar aan de Amerikaanse chipmaker Nvidia. Het gaat om een van de grootste overnames in de chipsector ooit. In de AEX behoorde chiptoeleverancier ASMI tot de kopgroep met een plus van 2,7 procent.

In Londen verloor AstraZeneca 0,3 procent. Het farmaciebedrijf en de Universiteit van Oxford hebben de klinische test van hun experimentele coronavaccin hervat.