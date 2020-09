Mediahuis wordt eigenaar NDC

Leeuwarden

Aandeelhouders van NDC hebben een principeakkoord gesloten met het Belgische Mediahuis dat met de deal zijn greep op de Nederlandse mediamarkt verstevigt. De bedoeling is dat de overname nog dit jaar wordt afgerond, meldt NDC in een toelichting.

Mediahuis is al eigenaar van NRC, nrc.next, De Telegraaf en regionale kranten in Limburg, Noord- en Zuid-Holland, zoals het Noordhollands Dagblad, de Gooi- en Eemlander, het Leidsch Dagblad en De Limburger. NDC is uitgever van Dagblad van het Noorden, Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant, zeven nieuwsbladen en tientallen weekbladen in Noord-Nederland, Flevoland en de Kop van Overijssel.

Bij het mediabedrijf werken momenteel zo'n zeshonderd medewerkers. Er zijn volgens NDC geen harde afspraken gemaakt over behoud van banen, maar Mediahuis zou hebben aangegeven dat de journalistiek en zelfstandigheid van de merken belangrijk is. Daarmee is er vertrouwen bij de leiding van NDC dat werkgelegenheid behouden blijft.

De huidige aandeelhouders van NDC zijn FB Oranjewoud en Je Maintiendrai Fonds. Zij vinden Mediahuis de juiste partner voor een duurzame toekomst van het bedrijf. De overname van NDC is nog afhankelijk van de goedkeuring door de Autoriteit Consument en Markt. Dat traject duurt een paar maanden. In de tussentijd wordt de ondernemingsraad van NDC om advies gevraagd.

dubbel gevoel

Evert van Dijk, algemeen hoofdredacteur en directielid van NDC spreekt van een dubbel gevoel. Enerzijds was er de trots dat NDC als regionaal mediabedrijf tot nu zelfstandig wist te opereren. Anderzijds biedt de samenwerking vele voordelen, met name op het gebied van de 'noodzakelijke digitale transformatie'.

Op de vraag of NDC zelfstandig had kunnen blijven bestaan, heeft Van Dijk niet direct een antwoord. 'Gegeven corona draaien we goed', zegt hij. Verder spreekt hij van de keuze van aandeelhouders om nu voor deze koers te kiezen. <