Calimero ligt op z’n rug

Clubs in het betaald voetbal zien zichzelf ook graag als onderneming. Maar hoe is het dan als je Helmond Sport bent, onder in de eerste divisie speelt, en de coronacrisis moet zien te overleven? ‘Er moet iets gebeuren.’

Helmond

Het is het weekend van 5 en 6 september. Na zes maanden wordt er eindelijk weer gevoetbald in stadion De Braak in Helmond, al mag het illustere clublied Vur Welke Club Bende Gai? vanwege de coronamaatregelen niet uit volle borst worden meegezongen. En begint de Brabantse derby in de eerste divisie tussen Helmond Sport en NAC (0-2) met een minuut stilte, ter nagedachtenis aan voormalig topscorer Lambert Kreekels die in april aan COVID-19 is overleden.

Door het stadion verspreid zitten ongeveer 1125 toeschouwers. Het zijn er zelfs meer dan voor de coronacrisis. Wie wilde voor het stopzetten van de competitie nog kijken naar Helmond Sport, opnieuw twintigste en laatste in de eerste divisie? ‘We zijn de Calimero van het betaalde ..

