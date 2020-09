McDonald's stopt met plastic rietje

Amsterdam

Op jaarbasis scheelt dat 100 miljoen plastic rietjes, alleen al in Nederland, maar de operatie is onderdeel van een wereldwijde operatie, dus dan gaat het om miljarden rietjes.

Niet alleen de rietjes verdwijnen, ook de plastic deksels van de McFlurry, het populairste ijs van de keten, verdwijnt. Beter gezegd: is net verdwenen. Het deksel is overbodig gemaakt door de kartonnen beker dichtvouwbaar te maken. Alleen al het vervangen van de plastic rietjes en deksels scheelt per jaar 70 ton plastic.

Het vinden van goede rietjes was nog knap lastig, zegt Erwin Dito van McDonald’s Nederland. Rietjes moeten wel stevig genoeg blijven als ze eenmaal in de cola staan. ‘En als je eraan zuigt, moeten ze niet dichtklappen.’ Ee..

