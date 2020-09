Hof geeft tegenstanders windmolens moed

Windparken zijn op juridisch drijfzand gebouwd. Volgens advocaat Peter de Lange zou dat best eens de conclusie kunnen zijn uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie.

De Lange treedt op namens zeven groepen die zich al jaren fel verzetten tegen twee grote windparken in Drenthe, het windpark Pottendijk en Drentse Monden Oostermoer. De bouw van een deel van die omstreden windparken is al begonnen, nadat bewonersgroepen tot aan de Raad van State tevergeefs hadden geprobeerd de bouw tegen te houden. Nu zien ze opnieuw kansen. Ze gaan een kort geding aanspannen om de bouw te laten stilleggen. De munitie die ze daarbij gebruiken komt van het Europese Hof van Justitie. Dat oordeelde in juni dit jaar, bij de beoordeling van een kwestie rond een Vlaams windpark, dat de windmolens moeten worden getoetst aan veel strengere normen voor de effecten op de gezondheid.

