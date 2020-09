AEX sluit op groen, Galapagos blinkt uit

Amsterdam

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met winst de handel uit gegaan. Ook elders in Europa was het sentiment positief. Daarmee toonden de graadmeters iets van herstel na de verkoopgolf van de afgelopen dagen, aangevoerd door Amerikaanse technologiebedrijven. Ook het nieuws dat de Britse farmaceut AstraZeneca de proeven met een mogelijk coronavaccin heeft onderbroken, deed nagenoeg niets af aan de positieve stemming. De AEX-index in Amsterdam sloot met een winst van 2,1 procent op 552,05 punten. Alle 25 fondsen eindigden daarbij in de plus. De MidKap won 1,3 procent tot 799,71 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 2,1 procent. Biotechnologiebedrijf Galapagos voerde de leidende index in Amsterdam aan met een winst van 5 procent. Ook Unilever (plus 3,6 procent) stond bij de sterkste stijgers. Het levensmiddelenconcern verwacht veel steun onder aandeelhouders voor het plan om het bedrijf op papier volledig Brits te maken. Een eventuele 'verhuisboete' voor de verplaatsing van het hoofdkantoor, zoals GroenLinks in de Tweede Kamer voorstelt, vindt topman Alan Jope in strijd met Europese wetten.