Een derde jongeren wijzigt studie- en bijbaanplannen

Hoofddorp

Dat blijkt uit onderzoek van recruitmentspecialist YoungCapital onder het YC Jongerenpanel waar 500 jongeren aan deelnemen. Bijna de helft (45 procent) was voor de coronacrisis van plan om in de tweede helft van 2020 naast te studeren ook te gaan werken. Inmiddels is dit 35 procent. De belangrijkste reden hiervoor (27 procent) is dat ze geen passende bijbaan kunnen vinden. Vorig jaar stonden in juli en augustus nog 5101 vacatures open, dit jaar lag dat aantal op 2331. Vooral de horeca laat een forse daling zien (- 88 procent), gevolgd door de detailhandel (- 64 procent). Een groot deel van de jongeren die een tussenjaar wilden nemen of fulltime wilden gaan werken, heeft dit door de coronacrisis moeten bijstellen. Zo heeft 17 pro..

