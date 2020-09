Positieve dag op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag met winst gesloten, na de forse verliesbeurt op vrijdag. Daarmee werd herstel getoond van de duidelijke koersverliezen in de technologiesector van vorige week. De handel verliep verder relatief rustig, aangezien Wall Street gesloten bleef vanwege Labor Day. De AEX-index eindigde 1,3 procent hoger op 547,14 punten. De MidKap won 0,9 procent tot 800,40 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen dikten tot 2,4 procent aan.

Amsterdam

Sterkste stijgers bij de Amsterdamse hoofdfondsen waren biotechnoloog Galapagos en chiptoeleverancier ASMI met plussen van 3,5 procent. ASML daalde 0,3 procent in de AEX. De Amerikaanse overheid overweegt SMIC, de grootste chipfabrikant van China, op een zwarte lijst te zetten door de zorgen over banden die het bedrijf met het Chinese leger zou onderhouden. Chipmachinefabrikant ASML is de belangrijkste leverancier voor SMIC.

In de MidKap ging speciaalchemiebedrijf Corbion aan kop met een plus van 3,5 procent. Roestvrijstaalproducent Aperam stond helemaal onderaan met een min van 1,3 procent. <