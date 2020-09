Corona treft winkels in steden

De coronacrisis is een extra klap voor winkels, die door concurrentie van verkoop via internet toch al in de verdrukking zaten. ‘30 procent van de winkels gaat binnen een jaar verdwijnen.’

Den Haag

‘Ja, het is een hard gelag. Ook voor de tien mensen die bij ons werkten’, zegt Aart den Haan, wiens modezaak uit Naaldwijk in juli failliet ging. Corona deed het bedrijf, dat al 36 jaar bestond, de das om. ‘De omzet stortte in. Na de uitbraak waren we drie weken dicht en ook daarna lag de omzet 70 procent lager. Niemand ging uit of had een feestje. Terrassen werden weggehaald. Er werd niks verkocht.’ De verhuurder wilde de huur niet verlagen en de overheidssteun van achtduizend euro was niet voldoende, aldus de ondernemer.

nieuwe winkel

'Onze huur bedroeg 20.000 euro per maand. Er waren wel buffers, maar we hadden net vierenhalve ton geïnvesteerd in een nieuwe winkel. Ook hadden we vijf ton aan voor..

