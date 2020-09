AEX-index sluit met winst

Amsterdam

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag op de eerste handelsdag van september met winst gesloten. Elders in Europa was een wisselend beeld te zien. Beleggers verwerkten verschillende macro-economische cijfers, waaronder gegevens over de industrie in China en de Verenigde Staten, plus informatie over de werkloosheid en inflatie in de eurozone. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,6 procent hoger op 552,22 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 806,16 punten. De beurs in Frankfurt won 0,2 procent, maar Parijs verloor 0,2 procent. In Londen, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, zakte de FTSE-index 1,7 procent. Techinvesteerder Prosus was de sterkste stijger bij de Amsterdamse hoofdfondsen met een winst van 3,8 procent. Adyen won 0,3 procent. De betalingsdienstverlener en LiveChat Service gaan hun producten combineren, waardoor klanten direct kunnen afrekenen in een conversatie met een klantenservice. De twee worden daarmee een directe concurrent van het recent op het Damrak genoteerde techbedrijf CM.com (min 0,6 procent). Biotechnoloog Galapagos sloot de rij in de AEX met een verlies van 3 procent.