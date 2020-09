Negatieve hoofdrol banken en Philips

De AEX-index in Amsterdam is maandag met verlies de handel uitgegaan. Elders in Europa was het sentiment ook negatief. De AEX-index sloot met een verlies van 1,4 procent op 549,20 punten. De MidKap leverde 0,8 procent in, tot 803,75 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs verloren tot 1,1 procent. In Londen hadden beleggers een vrije dag.