Verliezen op beurzen na speech Powell

Amsterdam

De aandelenbeurzen in Europa zijn donderdag met verlies gesloten. Europese beleggers verwerkten de toespraak van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve, waarin hij onder meer aankondigde dat de Amerikaanse centrale bank het inflatiebeleid gaat versoepelen. Daaruit viel op te maken dat de Fed de rente langere tijd niet zal verhogen.

Op het Damrak gaven onder meer kunstmestproducent OCI, detacheerder DPA, biotechnoloog Vivoryon en elektronicaproducent Neways nog een kijkje in de boeken. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,7 procent lager op 562,41 punten. De MidKap verloor 0,8 procent tot 809,98 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 0,7 procent in.

Verzekeraar Aegon sloot de rij bij de Amsterdamse hoofdfondsen met een min van 2 procent. Telecombedrijf KPN ging aan kop met een winst van 0,9 procent. Philips verloor 1,2 procent. Het zorgtechnologieconcern neemt zijn Amerikaanse branchegenoot Intact Vascular over: een miljoenendeal.

De euro was 1,1827 dollar waard, tegen 1,1820 dollar een dag eerder.