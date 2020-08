Bonden: bonus voor zorg is een 'fooitje'

Utrecht

Nu'91 noemt het bedrag 'een fooitje, een doekje voor het bloeden', FNV spreekt van een zoethoudertje. 'Het lijkt wel een trend om zorgmedewerkers te blijven schofferen', reageert bestuurder Elise Merlijn van FNV Zorg en Welzijn. Ze roept het kabinet op om 'zorgmedewerkers serieus te nemen' en met een structurele loonsverhoging te komen. Daar blijft de bond ook actie voor voeren. Volgende week staan onder meer een onlinedemonstratie en een alternatieve troonrede, voorgelezen door een verpleegkundige, op het programma.

Eerder besloot het kabinet dat zorgpersoneel dit najaar 1000 euro extra krijgt als waardering voor de grote inzet tijdens de coronacrisis. De sector vond dat onvoldoende. Ook de oppositie in de Tweede Kamer wil dat de lonen in de zorg structureel worden verhoogd, maar tijdens meerdere stemmingen bleek daarvoor geen meerderheid. 'Een extraatje is - als het bericht klopt - natuurlijk prettig', reageert beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden V&VN op het uitgelekte kabinetsvoornemen. 'Maar als je voldoende verpleegkundigen en verzorgenden wilt hebben en echt iets wilt doen aan de grote personeelstekorten, dan is structureel meer nodig', zegt een woordvoerder van de organisatie.

V&VN, dat meer dan 100.000 leden heeft, pleit voor 'verbetering van waardering, zeggenschap en loopbaanperspectief van verpleegkundigen en verzorgenden'. Volgens de vereniging zijn de verschillen met andere beroepen in een vergelijkbaar opleidingsniveau groot, 'ook in beloning'.

CNV Zorg & Welzijn is het daarmee eens. De vakbond zegt dat medewerkers in de zorg niet geholpen zijn 'met het plakken van financiële pleisters', maar dat ze 'structurele waardering' moeten krijgen.

CNV Zorg & Welzijn vindt het ook voorbarig dat het kabinet nu al bepaalt dat de bonus van volgend jaar de helft is van de bonus van dit najaar, 'omdat nog helemaal niet duidelijk is wat de inspanning van zorgpersoneel zal zijn bij een eventuele tweede coronagolf'. Verder wijst de bond erop dat steeds meer medewerkers de zorg verlaten en dat het ziekteverzuim stijgt. <