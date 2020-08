Losse euro’s horen bij de markt

Op de markt betalen veel mensen nog graag contant. Zoals op de Vrije Markt in Wamel bij Tiel. ‘Ik denk dat de banken dit bericht naar buiten brengen omdat ze liefst alleen digitaal geldverkeer willen.’

(beeld nd)

Vincent van Zuilekom (links): 'De jeugd moet een portemonnee met echt geld hebben.' (beeld nd)

Wamel

Het afgelopen kwartaal is 34,3 miljoen keer contant geld uit de muur gehaald met een Nederlandse pas. Vorig jaar was dat nog 66,6 miljoen keer: een afname met bijna de helft. Contactloos pinnen nam sterk toe, met 945 miljoen keer tussen april en juni, een stijging van 30 procent op jaarbasis. Het aantal iDEAL-betalingen steeg met ruim 35 procent. Het gebruik van creditcards intussen loopt fors terug.

‘Ik betaal in de supermarkt wel met mijn pinpas’, zegt Henricus van de Klok (84) uit Voorthuizen. Hij scharrelt met echtgenote Jannetje op de Vrije Markt in Wamel, overdekte markthallen, aan de Industrieweg buiten het Betuwse dorpje aan de Waal, met honderden vaste en tijdelijke kraamhouders. Sinds kort is de markt ..

