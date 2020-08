FNV naar rechter voor contract twee bezorgers van Deliveroo

Utrecht

FNV meent dat de bezorgers daar recht op hebben op basis van een uitspraak van de rechter van januari vorig jaar. Destijds bepaalde de rechter in Amsterdam dat de bezorgers die voor Deliveroo rijden geen zzp'ers zijn. Zij kunnen volgens de rechter aanspraak maken op een contract omdat er een grote mate van afhankelijkheid is van Deliveroo. In een andere uitspraak bepaalde de rechter dat Deliveroo onder de cao beroepsgoederenvervoer valt. Twee maaltijdbezorgers eisen nu dat dienstverband op, met steun van de FNV.

arbeidsrecht

Vakbondsbestuurder Joris den Ouden stelt dat de bezorgers van Deliveroo werknemers zijn. 'De maaltijdbezorgers zijn geen ondernemers, ze kunnen niet onderhandelen over hun tarief en Deliveroo bepaalt hoe ze hun werk moeten doen. Daarmee zijn ze geen ondernemer en dus werknemer, want meer smaken kent het arbeidsrecht niet.' Den Ouden vindt dat het tijd wordt dat er iets gebeurt na de uitspraak van anderhalf jaar geleden. 'Het kan niet zo zijn dat dit bedrijf ondanks een uitspraak van de rechter maar zijn gang blijft gaan. De politiek zit op haar handen, de Belastingdienst doet niks en de inspectie kan niks.'

Volgens Deliveroo wil de overgrote meerderheid van de bezorgers juist op de flexibele manier werken die het bedrijf biedt. 'De campagne van FNV richt zich al geruime tijd op het verminderen van de controle die bezorgers hebben op hun eigen werktijden', schrijft een woordvoerster. 'Deze populaire vorm van werken groeit juist omdat het de vrijheid en controle geeft die traditionele vormen van dienstverband niet bieden.'

Deliveroo is tegen de uitspraak uit januari 2019 in beroep gegaan. Die zaak dient op 11 september. <