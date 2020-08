Cijfers ASR vallen goed op Damrak

Amsterdam

ASR stond woensdag bij de sterkste stijgers in de AEX-index in Amsterdam. De verzekeraar kreeg met zijn halfjaarcijfers de handen van beleggers op elkaar. Sowieso was de stemming op de beursvloeren positief. De AEX-index op Beursplein 5 sloot de sessie met een winst van 0,6 procent op 563,28 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 813,50 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs stegen tot 1 procent. De Londense hoofdindex bleef iets achter en sloot een fractie hoger. ASR won dik 4 procent. De verzekeraar zag de nettowinst in de eerste jaarhelft ruimschoots halveren. Volgens topman Jos Baeten heeft ASR op operationeel vlak de impact van de virusuitbraak beperkt kunnen houden. De topman is ook iets positiever geworden over het operationeel resultaat in heel 2020. Ook staalconcern ArcelorMittal (plus 4,3 procent) eindigde duidelijk hoger, net als betaalbedrijf Adyen en techinvesteerder Prosus die bijna 4 procent aan beurswaarde wonnen. Sterkste daler in de AEX was zorgtechnologieconcern Philips dat 1,7 procent verloor. Bij de middelgrote bedrijven sloot postbedrijf PostNL bovenaan met een winst van 3,5 procent.