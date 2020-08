‘Versoberen steun is vervelend, maar wel begrijpelijk’

‘Je wilt ook dat er mensen beschikbaar zijn als tester bij de GGD of in de zorg.’

Amsterdam

De boodschap klonk al in mei, bij de presentatie van het tweede steunpakket: bedrijven en sectoren moeten zich aanpassen aan de nieuwe werkgelegenheid. Eentje waarin bijvoorbeeld de horeca door corona minder klanten heeft.

Arbeidseconoom Pieter Gautier van de Vrije Universiteit in Amsterdam ziet precies dat terug in de contouren van het derde steunpakket die woensdag uitlekten. ‘Hoe vervelend ook, het is begrijpelijk dat het nieuwe pakket minder royaal wordt. De vorige pakketten waren bedoeld om gezonde bedrijven overeind te houden en ze de gelegenheid te geven om zich aan te passen. Want het is onvermijdelijk dat in sommige sectoren banen zullen verdwijnen. Er zal de komende tijd bijvoorbeeld minder worden gevlog..

