AEX raakt winst uiteindelijk kwijt

Amsterdam

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag in de min geëindigd na vrijwel de hele dag in het groen te hebben gestaan. De beurzen in Frankfurt en Parijs bleven dicht bij de beginstand. Optimisme over de handelsrelatie tussen China en de Verenigde Staten en de economie in Duitsland maakte gaandeweg de dag plaats voor meer pessimisme. Een onverwachte daling van het Amerikaanse consumentenvertrouwen was daar mede debet aan. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,2 procent lager op 559,81 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 810,05 punten. De beurs in Parijs hield nog een fractie winst over, die in Frankfurt dook marginaal onder de slotstand van maandag. De Duitse economie kromp in het tweede kwartaal met een herziene 9,7 procent. Dat was iets minder dan de eerder gemelde krimp van 10,1 procent. Ook het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie trok in augustus verder aan. De Londense FTSE sloot met een min van 1,1 procent. In de AEX-index was betalingsverwerker Adyen de grote winnaar met een plus van 2,7 procent. Ook ING (plus 2 procent) en techinvesteerder Prosus (plus 1,9 procent) deden het goed.