Samenwerking UvA met Huawei wekt verbazing

Dat Chinese telecombedrijf steekt volgens FD 3,5 miljoen euro in een lab voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie voor zoekmachines. In verscheidene westerse landen ligt Huawei onder het vergrootglas. In sommige landen mag het bedrijf geen apparatuur leveren voor het 5G-netwerk voor snel mobiel internet uit angst voor spionage. In de Verenigde Staten staat Huawei op een sanctielijst. Het kabinet moet nog besluiten over deelname van Huawei aan het Nederlandse 5G-netwerk. Dennis Wiersma (VVD) zet 'grote vraagtekens' bij het project. 'Waarom Chinezen miljoenen laten investeren in technologie waarin wíj́ de beste willen zijn? Hoe veilig is het écht? Minister moet hierin duiken en het niet aan universiteiten overlaten. Kamervragen onderweg, veiligheid voorop', twittert hij. Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken laat weten de universiteiten 'nadrukkelijk' te hebben gewezen op de 'grote risico's'. Dan gaat het onder meer om bescherming van kennis. <