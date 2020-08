‘Huismerk bijna de helft goedkoper dan A-merk’

Den Haag

Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond bij vijftien supermarktketens. De bond vergeleek de prijs van 125 boodschappen van A-merken met die van dezelfde producten van het huismerk.

Gemiddeld waren de huismerken 45 procent goedkoper dan A-merken. Bij Deen, Deka, Dirk en Vomar was het verschil het grootst: 48 procent. Bij de Aldi en de Poiesz is het verschil met 39 procent het kleinst.

Per product zijn er wel verschillen. Waspoeder van een huismerk is bijvoorbeeld gemiddeld 79 procent goedkoper dan van A-merk Ariel. Terwijl er bij houdbare melk bijna geen verschil is. In een enkel geval was het huismerk zelfs iets duurder.

aanbieding

De Consumentenbond wijst erop dat het prijsverschil tussen A-merken en..

