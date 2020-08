Europese beurzen positief gestemd

Amsterdam

AstraZeneca steeg ruim 2 procent in Londen. Volgens zakenkrant Financial Times overweegt president Donald Trump een experimenteel coronavaccin van het Brits-Zweedse farmaceutisch bedrijf en de Universiteit van Oxford in een stroomversnelling te brengen, zodat het middel nog voor de verkiezingen van 3 november in noodgevallen kan worden gebruikt in de VS.

In de AEX stond ABN Amro bovenaan met een plus van 4,1 procent. Bij de kleinere bedrijven werd B&S Group bijna 28 procent meer waard. De distributeur en groothandel voorziet een herstel van de markt in de tweede jaarhelft, na een slechte eerste zes maanden als gevolg van de coronacrisis.