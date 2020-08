Thuiswerken wordt eenzaam

Amsterdam

Paspoppen in maatpakken bevolken de koffiecorner van accountantskantoor PwC. Ze moeten de schijn van levendigheid wekken in een doodstille hal. Een halfjaar na het uitbreken van de coronacrisis zijn de draaideuren hier goeddeels werkloos, de liften leeg. De 3000 Amsterdamse ‘PwC’ers’ werken vanuit huis. En dat zal ook nog wel even zo blijven. Wie durfde te hopen op een versoepeling van het thuiswerkregime per 1 september, kwam vorige week bedrogen uit. In de voetnoot van de persconferentie maakte premier Rutte bekend dat er geen einddatum zit aan zijn devies om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. ‘De cijfers geven daar geen aanleiding toe’, aldus Rutte.

En daar houden ze zich bij PwC trouw aan, ve..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .