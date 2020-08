Eindelijk een broek die past

Rotterdam

Iris Slappendel (35) heeft écht niets tegen mannen, verzekert ze. Maar de ‘mannenwereld’ die de wielersport volgens haar nog altijd is, daar heeft ze moeite mee. Een wereld waarin teamleiders meestal man zijn, de regels worden opgesteld door mannen, de hoogste beloningen worden opgestreken door mannen en de kleding wordt ontworpen door en voor mannen.

Hoe onfortuinlijk dat laatste uitpakt, merkte ze als wielerprof in onder meer de Nederlandse ploeg en die van de Rabobank. Shirts waren te kort en te wijd, broeken aan de onderkant zo strak dat benen spontaan in ‘rollades’ veranderden. ‘Het idee is vaak pink it and shrink it’, zegt Slappendel. ‘Ze maken de kleding kleiner, go..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .