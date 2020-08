Nibud: maak buffer met coronaspaargeld

Utrecht

Nederlanders doen er verstandig aan hun extra spaargeld, dat ze door de coronacrisis overhouden, juist nu in een buffer te stoppen, in plaats van de hypotheek af te lossen of een belegging te starten. Dat adviseert het het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). 'Iedereen is er tijdens de coronacrisis van geschrokken wat er overbleef of niet meer binnenkwam door gebrek aan werk of opdrachten', zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. Uit een eerdere coronapeiling van het Nibud onder flexwerkers en zzp'ers bleek al dat de helft van deze groepen geen buffer heeft. 'De groep kwetsbaren is onverminderd groot, daar maken we ons zorgen over.' <