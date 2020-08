Prosus straalt op rode beurs

De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies gesloten. Elders in Europa was het sentiment eveneens licht negatief. De AEX-index verloor uiteindelijk 0,2 procent tot 551,37 punten. De MidKap zakte 0,3 procent, tot 799,33 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs speelden tot 0,5 procent kwijt.