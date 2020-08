Bouwers stijgen op rood Damrak

Amsterdam

De AEX-index op de beurs in Amsterdam is donderdag met verlies de dag uit gegaan. Ook elders in Europa eindigden de beurzen in het rood. Uitzonderingen op de Amsterdamse beurs waren bouwers als BAM en Heijmans. Ook baggeraar Boskalis steeg flink na kwartaalcijfers. De stemming in Europa werd in algemene zin gedrukt door zorgen over het economische herstel in de Verenigde Staten en Europa naar aanleiding van de notulen van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Federal Reserve. De hoofdindex op Beursplein 5 sloot 1,4 procent in de min op 552,44 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 801,60 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 1,6 procent in. In de AEX boekten alleen biotechnoloog Galapagos en winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield winst, met plussen van 2,9 procent. Adyen was een van de grote verliezers, met een min van 2,7 procent. Het betaalbedrijf profiteerde in de eerste jaarhelft van de toename van het online winkelen, mede door de coronacrisis, maar de resultaten vielen tegen. Ook heeft Adyen in Azië klanten gewonnen door de problemen bij de Duitse branchegenoot Wirecard.