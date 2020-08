Werkloosheid loopt op tot 4,5 procent

Den Haag

De werkloosheid in Nederland is, mede als gevolg van de coronacrisis, in juli opgelopen tot 4,5 procent van de beroepsbevolking van 4,3 procent een maand eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er 419.000 mensen werkloos. In de afgelopen drie maanden kwamen er gemiddeld 35.000 werklozen per maand bij. Het aantal werkenden nam ook toe, gemiddeld met 8000 per maand. Na de uitbraak van de coronacrisis was sprake van een forse daling van de beroepsbevolking, omdat veel mensen de arbeidsmarkt hebben verlaten en ook zijn veel mensen gestopt met zoeken naar werk. Vooral in juni nam de beroepsbevolking weer toe. <