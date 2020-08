Kabinet schrapt omstreden voermaatregel

Den Haag

Het kabinet wilde melkveehouders tijdelijk verplichten minder eiwitrijk krachtvoer aan hun vee te voeren. Deze maatregel moest bewerkstelligen dat de landelijke stikstofuitstoot nog dit jaar voldoende zou dalen om ruimte te scheppen voor de bouw van 75.000 woningen en de verbreding van zeven snelwegen. Koeien die op een minder eiwitrijk dieet worden gezet, scheiden via hun mest en urine minder ammoniak uit (een stikstofverbinding). De voermaatregel zou de stikstofemissies van de landbouw met 0,2 kiloton verminderen. De beperking zou gelden tussen 1 september en 1 januari.

gras

Het droge weer heeft de kabinetsplannen gefrustreerd. Het gras in de weilanden is minder hard gegroeid dan normaal en bevat relatief weinig eiwit. Gras is he..

