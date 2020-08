'Gros van akkerbouwers zet in op robots en gps'

Utrecht

Bijna twee derde van de Nederlandse akkerbouwers verwacht binnen vijf jaar meer precisielandbouwtechnieken toe te passen.

Daarbij wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van drones, bodemscans en gps. Boeren hikken nu vaak nog tegen een overstap aan omdat de technologie nog niet gebruiksvriendelijk genoeg is en de implementatie duur. Ze verwachten wel dat daar in de nabije toekomst verandering in komt, meldt Rabobank op basis van onderzoek onder ruim 200 bedrijven.

Zo'n 85 procent van de ondervraagde bedrijven gebruikt al systemen die landbouwmachines op basis van gps besturen. Daarmee lijkt de sector volgens de bank klaar voor de volgende stap in de ontwikkeling. De boeren vinden de kosten nu nog wel hoog. Daar komt voor veel akkerbouwers bij dat apparaten van verschillende leveranciers niet of nog niet goed op elkaar aansluiten. Een meerderheid van de ondernemers denkt dat een aanschafsubsidie de overgang zou kunnen versnellen.

Het grootste voordeel van precisielandbouw dat de boeren noemen is dat er efficiënter gebruik kan worden gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen. <