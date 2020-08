Jenevermerk Hooghoudt wil China veroveren

Jenevermerk Hooghoudt heeft ambities over de landsgrenzen en de alcoholische drank is straks ook te krijgen in China. De jenever uit Groningen was al te koop in Frankrijk. De jenevers van Hooghoudt zijn straks te verkrijgen in Chinese winkels en ook in een aantal bars. 'De eerste reacties uit China zijn zeer positief', zegt Arno Donkersloot, topman van Hooghoudt. De distributie komt voor rekening van Dumilco, een Nederlands exportbedrijf gespecialiseerd in het afzetten van luxeproducten.