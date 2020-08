Galapagos hard onderuit op beurs

Amsterdam

Galapagos werd woensdag hard afgestraft op de Amsterdamse aandelenbeurs na een tegenvaller met het reumamiddel van de biotechnoloog in de Verenigde Staten. Beleggers zetten het aandeel bijna een kwart lager, op een verder tamelijk rustige beursdag waarin de belangrijkste graadmeters beperkte koerswinsten optekenden. Door het grote aantal verkooporders duurde het woensdagochtend ruim een halfuur voor er een openingskoers van Galapagos bekend was. Beleggers schrokken van het nieuws dat het middel filgotinib van de biotechnoloog nog niet klaar is voor goedkeuring in de huidige vorm in de VS. Dat heeft de Amerikaanse waakhond FDA aan Galapagospartner Gilead gemeld. Bij goedkeuring van het medicijn zou Galapagos een mijlpaalbetaling van 100 miljoen dollar ontvangen. Er waren meer verliezers in de AEX, maar de meeste fondsen in de lijst wonnen. De AEX-index sloot hierdoor 0,1 procent hoger op 560,23 punten. De MidKap eindigde rond de slotstand van een dag eerder op 802,88 punten en de beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,8 procent. Bij de kleinere bedrijven noteerde ICT Group een plusje van 0,2 procent.