Coalitie zoekt uitweg uit impasse over lonen in zorg

Minister-president Mark Rutte op de intensivecareafdeling in ziekenhuis Bernhoven. Het bezoek stond in het teken van de zorg voor coronapatiënten. (beeld anp / Robin van Lonkhuijsen)

Den Haag

Vandaag wordt weer over moties gestemd die om loonsverhoging voor de hele zorg, 1,3 miljoen mensen, vraagt. Dat vindt de coalitie te gortig en de regeringspartijen zullen dus tegen stemmen. Toch wordt gezocht naar manieren om de zorgwerkers in de frontlinie van de coronacrisis iets extra's te geven, boven op de beloofde duizend euro bonus.

‘Dat wordt weer stofhappen.’ Tweede Kamerleden van de coalitiepartijen verheugen zich niet op vandaag, als ze wéér de moties gaan verwerpen waarin de oppositie vraagt om verhoging van de lonen in de zorg. En weer zullen ze hoon oogsten: wel gratis applaudisseren voor de coronahelden maar geen boter bij de vis doen.

Na de ongemakkelijke taferelen van vorige we..

