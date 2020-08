Europese beurzen sluiten in het groen

De AEX-index in Amsterdam is maandag in de plus gesloten. Ook elders in Europa stonden graadmeters overwegend in de plus. Beleggers bleven gespitst op ontwikkelingen rond het coronavirus en de oplopende handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten. Unibail-Rodamco-Westfield kreeg in de AEX klappen door eerdere berichten over een ophanden zijnde aandelenuitgifte. De AEX-index sloot 0,4 procent hoger op 562,94 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 810,39 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 0,6 procent. Unibail-Rodamco-Westfield (min 4,4 procent) was hekkensluiter in de AEX. De winkelvastgoedinvesteerder liet weten alle opties te bekijken rond mogelijkheden om de schuld verder te verlagen. Vrijdag verloor het bedrijf al 6,6 procent aan beurswaarde nadat persbureau Bloomberg had gemeld dat het concern overweegt om voor maximaal 3 miljard euro aan aandelen in de markt te zetten. Betalingsverwerker Adyen dikte 2,3 procent aan en was de grootste stijger. Reisbureau TUI verloor dik 5 procent. In Amsterdam zakte Air France-KLM 3,6 procent en Lufthansa verloor 3,7 procent in Frankfurt.