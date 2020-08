Het lot van de interieurbouwer: Prachtige dingen maken, waar iedereen dag en nacht doorheen banjert

Bij Issos in Aalsmeer denken ze daar anders over. ‘Vanwege de eis om afstand te houden gaan ze kantoren anders inrichten. Dat is ook weer werk voor ons.’

Aalsmeer

Natuurlijk, Schiphol is een luchthaven, de op twee na drukste luchthaven van Europa, met vorig jaar bijna 72 miljoen reizigers die er vertrokken of aankwamen. Schiphol is ook het visitekaartje van een bedrijf dat er hemelsbreed nog geen vijf kilometer vandaan ligt.

Van de zitbanken waarop reizigers wachten tot hun vliegtuig vertrekt tot de balies waar een marechaussee hun paspoort controleert en de bankkantoren waar ze hun roebels of roepies scoren: het is bij elkaar gezaagd, gefreesd, gelijmd en getimmerd door Issos in Aalsmeer.

De afgelopen drie jaar bouwde Issos duizenden meters aan zitbanken, tafels en tv-meubels voor op de pieren van Schiphol. Mededirecteur Niels Kinneging (60) mag met smaak vertellen hoe het bedrijf die droom..

