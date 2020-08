Google haalt Fortnite uit App Store

Mountain View

Dat gebeurde nadat Epic Games, het bedrijf achter Fortnite, een eigen betaalmethode in het spel had geïntroduceerd. Daar konden spelers muntjes kopen voor in het spel, waarbij ze minder betaalden dan via de officiële methodes die Apple en Google voorschrijven. De beide techreuzen vragen namelijk 30 procent van iedere transactie.

Epic had zijn aanval op Apple en Google goed voorbereid. Kort nadat de twee bedrijven Fortnite hadden verwijderd, diende de spelletjesmaker een aanklacht tegen ze in wegens misbruik van hun monopolieposities. In de aanklacht tegen Apple haalde Epic een bekende reclame van de

iPhonemaker uit 1984 aan, waarin Apple zich als uitdager presenteerde tegen een dreigende overheersing van IBM op de computermarkt. Ook maakte Fortnite een filmpje dat die reclame parodieert.

De verwijdering van de apps uit de downloadwinkels van Apple en Google betekent niet dat spelers van Fortnite het spelletje niet meer kunnen starten. Wel betekent het dat nieuwe spelers het daar niet meer kunnen downloaden.

Op Android, het besturingssysteem van Google, zijn overigens nog andere mogelijkheden om het spelletje te downloaden. Epic kan Fortnite op zowel iOS als Android niet meer van updates voorzien.

Epic gokt erop dat het door de populariteit van Fortnite een drukmiddel heeft bij Apple en Google. Het heeft zijn spelers al gewaarschuwd dat ze door de verwijdering mogelijk het volgende seizoen van Fortnite niet kunnen spelen.

Apple en Google liggen al langer onder vuur vanwege de forse bijdrage die ze vragen aan softwaremakers voor het plaatsen van artikelen in hun appstores. Zo wordt Apple door de Europese Commissie onderzocht na klachten van onder meer streamingdienst Spotify. Het Zweedse bedrijf liet weten de stap van Epic Games tegen Apple aan te moedigen. <